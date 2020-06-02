أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:36 ص
وسام عطيةطباعة
رصد موقع "الدستور" ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي 5 قروش، اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020، بعد أن استقر 8 أيام متتالية في البنوك المصرية.
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة.
وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020 في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.86 جنيه، و15.99 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة
15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
15.87 جنيه للشراء - 15.97 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
15.86 جنيه للشراء - 15.96 جنيه للبيع.
بنك البركة
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
بنك HSBC
15.88 جنيه شراء - 15.98 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.
ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصا في مصر أيضًا.
يشار إلى أن مصر وضعت خطة اقتصادية شاملة، لتحسين وضع الاقتصاد المصري، لتنتهي عام 2030، وتستهدف النهوض بقيمة الجنيه المصري وتحسين الدخل وتوفير الخدمات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك المصرية.
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة.
وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020 في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.86 جنيه، و15.99 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة
15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
15.87 جنيه للشراء - 15.97 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
15.86 جنيه للشراء - 15.96 جنيه للبيع.
بنك البركة
15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
بنك HSBC
15.88 جنيه شراء - 15.98 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.
ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصا في مصر أيضًا.
يشار إلى أن مصر وضعت خطة اقتصادية شاملة، لتحسين وضع الاقتصاد المصري، لتنتهي عام 2030، وتستهدف النهوض بقيمة الجنيه المصري وتحسين الدخل وتوفير الخدمات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك المصرية.