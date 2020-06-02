أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020 في البنوك



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



بنك مصر



بنك عودة



بنك الإسكندرية



بنك الإسكان والتعمير



بنك قناة السويس



البنك الأهلي المصري



بنك البركة



البنك التجاري الدولي CIB



بنك HSBC



البنك العربي الأفريقي



بنك كريدي أجريكول



البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)



مصرف أبو ظبي الإسلامي



رصد موقع "الدستور" ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي 5 قروش، اليوم الثلاثاء 2 - 6 - 2020، بعد أن استقر 8 أيام متتالية في البنوك المصرية.ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة.وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس بارتفاع العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.86 جنيه، و15.99 جنيه للبيع.وصل إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.15.87 جنيه للشراء - 15.97 جنيه للبيع.15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.15.86 جنيه للشراء - 15.96 جنيه للبيع.15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.15.88 جنيه شراء - 15.98 جنيه للبيع.15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.15.88 جنيه للشراء - 15.98 جنيه للبيع.15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر، خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصا في مصر أيضًا.يشار إلى أن مصر وضعت خطة اقتصادية شاملة، لتحسين وضع الاقتصاد المصري، لتنتهي عام 2030، وتستهدف النهوض بقيمة الجنيه المصري وتحسين الدخل وتوفير الخدمات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك المصرية.