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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مرسال» تتيح «خدمة عملاء» لمرضى كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:06 ص
مؤسسة مرسال الخيرية
مؤسسة مرسال الخيرية
آية سالم
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أعلنت مؤسسة "مرسال" الخيرية عن تقديمها لكافة الخدمات الطبية اللازمة للمحتاجين من مرضى فيروس كورونا، وذلك انطلاقا من إيمان المؤسسة بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها، وهي تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمحتاجين.

وأنشأت المؤسسة جروب "فريق مرسال لدعم مرضى الكورونا" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ للرد "الأون لاين" على المرضى أولًا بأول، وذلك من خلال أطباء متخصصين، ووصل عدد الجروب، حتى الآن، إلى 61 ألف فرد.

كما أتاحت المؤسسة "خدمة عملاء" يقوم عليها أطباء متخصصون؛ للرد على كافة الأسئلة على مدار الـ24 ساعة، وتوجيه المرضى إلى الأماكن المتخصصة، سواء المستشفيات الحكومية أو الخاصة، والموجود بها رعايات مركزية متوفرة، وذلك مع تحمل "مرسال" تكلفة من لا يستطيع دفع ثمن الرعاية المركزية في المستشفيات الخاصة، تضامنا مع الحكومة المصرية التي تبذل قصارى جهدها.

ووصل الآن إجمالي المستفيدين من الدعم المادي لخدمة الرعاية المركزة من المرضى غير القادرين إلى 20 مريضًا، وذلك بالإضافة إلى المرضى الذين تم تيسير توصيلهم بمقدمي الخدمة المختلفين.

وأوضحت هبة راشد، رئيس مجلس إدارة "مرسال"، أنه يجب أن يتكاتف الجميع لمواجهة الفيروس الذي حل بالبلاد، مضيفة أنه من الطبيعي أن تقوم المؤسسة بالدور الذي أخذته على عاتقها وهو توفير الخدمة الطبية للجميع بأي طريقة ممكنة ومتوفرة.

والجدير بالذكر أن تلك الخطوة لم تكن الأولى لـ"مرسال" في تقديم الدعم لمحاربة فيروس كورونا في مصر، حيث إنها بدأت بتوزيع أدوات التعقيم على المرضى المترددين عليها، إلى أن وصلت لتقديم خدمة الرعاية المركزية للمرضي المصابين "بكوفيد ـ 19".

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