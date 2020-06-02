تورط فرع جمعيتى فى تهريب السلع التموينية للسوق السوداء بالبحيرة

كشف كمال راشد، وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عن حملة تمونيية موسعة علي البدالين التمونيين.وأسفرت عن ضبط تاجر تمويني بمشروع جمعيتي بالشارع الميزانة الجديدة، يقوم بتوزيع مقرارات تموينية في مكان غير المرخص له وبالتوزيع به تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، حيث ضبطا 3120 كجم سكر و2960 كجم أرز أبيض و576 زجاجة زنة كجم زيت تمويني.وجاءت الحملة بناءًا على تعليمات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، والعقيد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين بالبحيرة.