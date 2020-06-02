«تموين ببورسعيد»: توافر السلع لدى 100 بدال تموينى

كشف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن بدء صرف المقررات التموينية لدى المنافذ التموينية الممثلة في 100 بدال تمويني، ومحال البقالة التموينية، ومنافذ جمعيتي، وفروع المجمعات الاستهلاكية لشهر يونيو 2020، وصرف فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الجاري.كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، قد أصدر توجيهًا وزاريًا جديدًا رقم (23) بتاريخ 162020 للمحالات التجارية التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وامد خلاله ضرورة تطبيق خطة الدولة الشاملة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لحماية المواطنين من مخاطر العدوى أثناء التسوق.وأكد "ثابت"، أن جميع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية متوفرة تمامًا وبكميات كبيرة، ولا يوجد ندرة فى أى سلعة، مناشدًا المواطنين عدم التكدس والتزاحم أمام البدالين التموينين أثناء صرف مقراراتهم التموينية، مع التأكيد على اتخاذ المواطنين كافة إجراءاتهم الاحترازية، من ارتداء الكمامات الطبية، والقفازات الطبية، واتباع سياسة التباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتاجر أو أماكن الانتظار بالخارج حفاظًا على أنفسهم وعلى ذويهم.كما شدد "ثابت"، على كافة البدالين التموينين وفروع شركة الجملة وجمعيتى والمجمعات الاستهلاكيه والعاملين بالمتاجر بتنفيذ تعليمات الحماية وبروتوكولات الوقاية التى وضعتها وزارة الصحة أثناء التعامل مع المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.