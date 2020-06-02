رحلات جوية استثنائية لإجلاء المصريين العالقين بالخارج

تواصل وزارة الطيران المدني تسيير جسرها الجوي إلى مختلف أنحاء العالم، لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى بلادهم عقب تفشي وانتشار فيروس كورونا القاتل "كوفيد- 19"، وفقًا لتوجهيات وتعليمات القيادة السياسية بإجلاء المصريين المقميمن بالخارج والراغبين في العودة إلى بلادهم.ومن المقرر أن تسير وزارة الطيران المدني عبر شركاتها مصر للطيران، واير كايرو وسياف، خلال الأسبوع الجاري العديد من الرحلات الجوية الاستثنائية إلى عدد من المدن والعواصم العربية والأفريقية والعالمية، مثل لبنان واستراليا والأردن والسعودية والعراق وروسيا وسلطة عمان والعراق، حيث تأتي تلك الرحلات الاستثنائية من خلال التنسيق والتعاون مع كلا من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والصحة والسكان وجميع أجهزة الدولة المعنية وتحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وبناءً على الطلبات المقدمة من السفارات المصرية بتلك الدول.وكان الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، قد شدد على جميع الشركات التابعة في تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، فضلًا عن إجراءات التعقيم الشاملة التى تتم بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات، بالإضافة إلى استمرار الوزارة فى عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.