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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تعلن إجراءات مواجهة كورونا حال إصابة أحد الأعضاء

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:46 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
الحسين عبيد
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أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس النقابة لمواجهة فيروس كورونا بين أعضاء النقابة وأسرهم.

وتتضمن هذه الإجراءات مجموعة من الخطوات التي يتخذها الصحفي، حال إصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته، والتي جاءت على النحو التالي:

1 - عند الشعور بأعراض كورونا، يتم التواصل مع النقابة، أو إرسال وصف الأعراض على أرقام الواتس الخاصة بأعضاء اللجنة المختصة بالتواصل مع الزملاء، والمذكورة في نهاية هذا البيان.

2 - سيتم فورا عرض الرسالة على أحد السادة الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، الذين اتفقت معهم النقابة، لإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجرائها.

3 - يتم توجيه الحالات التي يوصي الأطباء بإجراء تحاليل أو آشعة لها لجهة تقديم الخدمة، عبر خطاب تحويل يرسل عبر الواتس للزميلة أو للزميل، للتمتع بالأسعار والخصومات المقررة لمشروع العلاج لدى هذه الجهة، وبمراعاة مكان السكن أو لأخذ العينات منزليا.

4 - ترسل نتائج التحاليل أو الآشعة للجنة الاتصال المشار إليها؛ لعرضها فورًا على أحد الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين المتفق معهم، لتقديم الرأي الطبي.

5 - إذا ما كان الرأي الطبي هو الحاجة إلى إجراء مسحة، يتم توجيه الحالة سواء من أعضاء النقابة أو أسرهم، بخطاب من مشروع العلاج يحمل توقيع النقيب ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبد المجيد إلى مستشفى قصر العيني لإجراء المسحة.

6 - عقب مرحلتي التحاليل والآشعة يتم التواصل الفوري مع مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية؛ لاتخاذ الإجراءات العلاجية المطلوبة لكل حالة.

7 - كل تلك الإجراءات تتم عبر الواتس، لاختصار الوقت، وتسهيل إجراءات تقديم الدعم الطبي.

أرقام واتس أعضاء اللجنة هي:

ضياء رشوان: (01001707220) (01001484954)

محمد شبانة: 01008166666

​أيمن عبد المجيد: 01007874707

سعيد حسنى: 01005741555

عماد حمدى: 01289103418

محمد خليفة: 01288888720

عبدالرحمن مجدى: 01023182393

مؤنس عبدالستار: 01026913437

فوزية عبدالله: 01000457811

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