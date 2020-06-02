حزب جزائرى: الإعلام الفرنسى يشن «حملات مغرضة» على الجزائر

أدان حزب التجمع الديمقراطي الجزائري "الأرندي" موجة الحملات "المغرضة" التي تشنها وسائل إعلام فرنسية على الجزائر، مؤكدا أن الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة "فرانس 5" حول الحراك الشعبي "فاقد للاحترافية والموضوعية".وقال "الأرندي"، الذي يعتبر ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، في بيان له مساء الإثنين، إنه "يتابع باستهجان شديد الحملات الإعلامية المغرضة التي تشنها بصورة ممنهجة وسائل إعلامية فرنسية قريبة من مصدر القرار الرسمي بهدف الإساءة إلى الجزائر والمساس باستقرارها وسيادتها".وأضاف الحزب أن "الممارسات الدنيئة والتحامل المنحط تقوم به دوائر مدعومة من لوبيات ضاغطة تحت غطاء حرية الصحافة، دعت الدولة الفرنسية إلى تحمل مسئولياتها كاملة إزاء أي رد فعل مشروع".واعتبر الحزب أن البرامج الشعبوية التي تبثها قناة "فرانس 5" وقنوات أخرى منذ بزوغ بوادر دخول الجزائر مرحلة فارقة في تاريخها هي مرحلة الجزائر الجديدة، كشفت عن فقدان واضح للاحترافية والموضوعية، نظرا لما تحمله من أكاذيب وما تسوقه من مغالطات وحقد وكراهية.وكانت قناة "فرانس 5" الحكومية قد بثت فيلما وثائقيا تحت عنوان "الجزائر حبيبتي" لمخرجه ومنتجه الصحفي الفرنسي جزائري الأصل مصطفى كسوس، ويقدم الفيلم، ومدته 72 دقيقة، شهادات لشباب جزائري حول الحراك والديمقراطية والحرية وأحلامهم، وهي الشهادات التي استنكرها سياسيون جزائريون رأوا فيها إساءة للحراك، بسبب سلوكيات الشباب أصحاب الشهادات.وعلى إثر إذاعة الفيلم استدعت الجزائر سفيرها من باريس للتشاور لأجل غير مسمى.وسبق لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية أن استدعت في مارس الماضي السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريونكور؛ للاحتجاج على برامج تلفزيونية اعتبرت مسيئة للجزائر، ومواقف رسمية لباريس من الحراك الشعبي في الجزائر.