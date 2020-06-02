رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
ترامب يعلن حظر التجول فى أمريكا بسبب أعمال الشغب

عالم

حزب جزائرى: الإعلام الفرنسى يشن «حملات مغرضة» على الجزائر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:45 ص
حزب التجمع الديمقراطي
حزب التجمع الديمقراطي الجزائري
أ ش أ
طباعة
أدان حزب التجمع الديمقراطي الجزائري "الأرندي" موجة الحملات "المغرضة" التي تشنها وسائل إعلام فرنسية على الجزائر، مؤكدا أن الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة "فرانس 5" حول الحراك الشعبي "فاقد للاحترافية والموضوعية".

وقال "الأرندي"، الذي يعتبر ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، في بيان له مساء الإثنين، إنه "يتابع باستهجان شديد الحملات الإعلامية المغرضة التي تشنها بصورة ممنهجة وسائل إعلامية فرنسية قريبة من مصدر القرار الرسمي بهدف الإساءة إلى الجزائر والمساس باستقرارها وسيادتها".

وأضاف الحزب أن "الممارسات الدنيئة والتحامل المنحط تقوم به دوائر مدعومة من لوبيات ضاغطة تحت غطاء حرية الصحافة، دعت الدولة الفرنسية إلى تحمل مسئولياتها كاملة إزاء أي رد فعل مشروع".

واعتبر الحزب أن البرامج الشعبوية التي تبثها قناة "فرانس 5" وقنوات أخرى منذ بزوغ بوادر دخول الجزائر مرحلة فارقة في تاريخها هي مرحلة الجزائر الجديدة، كشفت عن فقدان واضح للاحترافية والموضوعية، نظرا لما تحمله من أكاذيب وما تسوقه من مغالطات وحقد وكراهية.

وكانت قناة "فرانس 5" الحكومية قد بثت فيلما وثائقيا تحت عنوان "الجزائر حبيبتي" لمخرجه ومنتجه الصحفي الفرنسي جزائري الأصل مصطفى كسوس، ويقدم الفيلم، ومدته 72 دقيقة، شهادات لشباب جزائري حول الحراك والديمقراطية والحرية وأحلامهم، وهي الشهادات التي استنكرها سياسيون جزائريون رأوا فيها إساءة للحراك، بسبب سلوكيات الشباب أصحاب الشهادات.

وعلى إثر إذاعة الفيلم استدعت الجزائر سفيرها من باريس للتشاور لأجل غير مسمى.

وسبق لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية أن استدعت في مارس الماضي السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريونكور؛ للاحتجاج على برامج تلفزيونية اعتبرت مسيئة للجزائر، ومواقف رسمية لباريس من الحراك الشعبي في الجزائر.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف متوسط أعمار المتوفين بكورونا

أحمد صلاح حسني ينفي إصابة أمير كرارة بكورونا

أحمد موسى: أرقام الإصابة بكورونا «فلتت».. وقد نصل للمليون

البيت الأبيض يغلق أضواءه للمرة الأولى منذ 130 عامًا

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

ترامب يعلن حظر التجول فى أمريكا بسبب أعمال الشغب

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

شركة أدوية: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا أثر على رعاية المصابين بأمراض أخرى

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

منوعات

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

«كمامة جينز بسوستة».. افتكاسات مصرية لمواجهة كورونا

تسجيل الصف الأول الابتدائي 2020.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني فى جميع المحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
المزيد

الثقافة

بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»

آية ممدوح: يحيي حقي صاحب أثر كبير في كتابتي.. وأسعى للعالمية (حوار)

عقب استئناف النشاط.. «الثقافة» تستعد ببرامج فنية تهدف إلى نشر الوعي

«الشارقة للتراث» تستعرض الأوبئة عبر التاريخ في مجلة «مراود»