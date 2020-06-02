الإعلاميين تنعى المخرج علاء النجار

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، المخرج علاء النجار الذي وافته المنيه اليوم الإثنين.وقال نقيب الإعلاميبن: "فقدنا زميلًا عزيزًا شهد له الجميع بإخلاصه في عمله ولوطنه، كما كان محبوبًا من كل زملائة الإعلاميين".من جانبه؛ قال محجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين: "تزاملنا لأكثر من ٢٧ عامًا كمخرجين في قطاع الأقليميات وكان صديقًا خلوقًا ووفيًا ومهنيًا مبدعًا".ودعا "محجوب" للزميل بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إلية راجعون.