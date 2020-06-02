الإعلاميين تنعى المخرج علاء النجار
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:37 ص
الحسين عبيد و محمد جعفرطباعة
نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، المخرج علاء النجار الذي وافته المنيه اليوم الإثنين.
وقال نقيب الإعلاميبن: "فقدنا زميلًا عزيزًا شهد له الجميع بإخلاصه في عمله ولوطنه، كما كان محبوبًا من كل زملائة الإعلاميين".
من جانبه؛ قال محجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين: "تزاملنا لأكثر من ٢٧ عامًا كمخرجين في قطاع الأقليميات وكان صديقًا خلوقًا ووفيًا ومهنيًا مبدعًا".
ودعا "محجوب" للزميل بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إلية راجعون.
وقال نقيب الإعلاميبن: "فقدنا زميلًا عزيزًا شهد له الجميع بإخلاصه في عمله ولوطنه، كما كان محبوبًا من كل زملائة الإعلاميين".
من جانبه؛ قال محجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين: "تزاملنا لأكثر من ٢٧ عامًا كمخرجين في قطاع الأقليميات وكان صديقًا خلوقًا ووفيًا ومهنيًا مبدعًا".
ودعا "محجوب" للزميل بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إلية راجعون.