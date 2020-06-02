«التموين» تكشف تفاصيل القرارات الجديدة للمحلات المتعاملة مع الجمهور

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الوزارة تساهم مع باقى الوزارات والحكومة فى اتخاذ القرارات الملزمة لضمان الحد الأدنى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن قرار ارتداء الكمامة فى المحلات المتعاملة مع الجمهور ملزم.وأضاف الدكتور أيمن حسام الدين، فى مداخلة ببرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على فضائية "دى إم سى"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن صاحب المحل يتحمل القرار وتنفيذه، مشيرًا إلى أن كل القرارات ملزمة قانونًا وأى مخالفة لها تعرض صاحبها للعقوبة.وأوضح مساعد وزير التموين، أن القرار يعتمد على وعى المواطن للحد من انتشار الفيروس وعدم زيادة عدد الإصابات، لافتًا إلى أن التواجد بكثافة داخل المتجر خطر ويهدد بانتشار فيروس كورونا.كما أشار إلى تحديد غرامة مالية لعدم ارتداء الكمامة فى الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة كالمحلات التجارية وغيرها، مضيفًا أن هناك قوة رقابية تتمثل فى أكثر من 4600 رقابى ومفتش تموينى.وأوضح ان هناك 1200 حملة يوميًا تسير داخل الجمهورية، كما يتم متابعة تنفيذ كل القرارات الحكومية التى تصدر، مؤكدًا أنه يتعاون فى تنفيذ القرار جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.خروج 410 حالة من مستشفيات العزلأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاةوأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.المحافظات الأعلى إصابة بكوروناوتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكوروناوذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".