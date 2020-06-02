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العثور على منشورات معادية للإسلام فى ألمانيا.. و«الأزهر»: ممارسات متطرفة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:47 ص
الأزهر
الأزهر
أميرة العناني
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قالت الشرطة الألمانية إنها عثرت، أمس الأحد، على منشورات ورقيَّة معادية للإسلام ألقاها مجهولون بالقرب من مسجد في مدينة «ماجدبورج»، مضيفة أنها صادرت تلك المنشورات، وأن جهاز الأمن القومي يتولَّى التحقيق في القضية.

من جانبه ندِّد مرصد الأزهر بتلك الممارسات المتطرفة التي تعزِّز من نشر العنصرية، وتعمل على تقويض عملية المواطنة والتعايش السلمي داخل المجتمع الألماني، آملًا أن تتكاتف كل القوى لاجتثاث كافَّة مظاهر الكراهية؛ حتى ينعم الجميع بالسلام والأمان.

ويلفت المرصد إلى أن خطاب الكراهية قد ازداد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية على الرغم من تفشِّي جائحة «كورونا»، ولعل من أبرز نتاجئه: هجوم مدينة «هالة» الذي وقع في ديسمبر الماضي، وراح ضحيته 9 أشخاص من أصول أجنبية.

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