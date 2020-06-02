أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا

أعلن الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى الحجر بكفرالدوار، عن قيام قسم النساء والتوليد بالمستشفى بإجراء أول عملية ولادة قيصرية لمريضة بالحجرالصحي بمحافظة البحيرة للسيدة "أسماء أبو زيد. ع. س" ٢٩ سنة " محولة اليوم من المستشفي المركزى بايتاي البارود.وأكد الدكتور ياسر زايد إلى أن المريضة أسماء مقيمة بايتاى البارود وأن ربنا أكرمها بمولودة بعد انتظار ١١ عامًا بدون أولاد، مشيرًا إلى وضع الطفلة بالحضانة واستقرار حالة الأم والطفلة.وأوضح مدير مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، أنه تم إجراء كافة التجهيزات بغرفة العمليات والحضانة وحضور طبيب التخدير والولادة، وتحضير أكياس بلازما خاصة بالمربضة قبل وصول الحالة وفور تلقي المستشفى، إشارة من مستشفى إيتاى البارود بتحويل المريضة للحجر الصحي لإجراء عملية ولادة.وأضاف مدير الحجر الصحى بكفر الدوار، يتم إجراء عملية التوليد للمريضة المصابة بفيروس كورونا بالحجر الصحى بكفرالدوار من خلال طاقم طبي من مهر واكفء الأطباء ضم كل من: