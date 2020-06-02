أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى العزل المنزلى بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، وفاة أول حالة بفيروس كورونا في العزل المنزلي، الذي تم تطبيقه من قبل وزارة الصحة والسكان على مصابي فيروس كورونا مؤخرًا، والحالة لربة منزل 55 عامًا مقيمة قرية فيشا، تم عزلها منزليا بعد ثبوت إصابتها في 28 مايو الماضي.ومن جانبه، قال المحاسب عمر فتحي أبو عمر، رئيس الوحدة المحلية لقرية فيشا، إن الوحدة المحلية قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، قبل دفن جثمان أول حالة وفاة لفيروس كورونا بقرية فيشا، وذلك بإشراف الإدارة الصحية ومركز الشرطة.وأوضح رئيس قرية فيشا، أن الوحدة المحلية قامت برش وتعقيم منطقة المقابر قبل عملية الدفن، كإجراء احترازي ووقائي، كما تم تسليم أهلية المتوفية بدل وقائية للقيام بعملية الغسل والتكفين بناء على رغبتهم.وأشار "عمر" أن الجنازة اقتصرت على أهل المتوفية فقط، لافتًا إلى أنه سوف يتم رش وتعقيم القرية ومنطقة المقابر كإجراء احترازي ووقائي.يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بمركز ومدينة المحمودية 42 حالة منهم 8 حالات شفاء، وحالتي وفاة بالمدينة وقرية فيشا.