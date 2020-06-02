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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها لمن يريد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:21 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أنه لا يعاند طلاب الثانوية العامة، موضحًا أنه تم دراسة كل البدائل واختيار الأنسب من بين كل الاقتراحات.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر المُذاع على قناة «أون» أن الامتحانات لو أجريت خلال سبتمبر، سيكون الدور الثاني في يناير، وتفسد الدراسة في العام المقبل «الموضوع يبوظ».

وتابع: «إزاي امتحانات الثانوية العامة ننتهي منها في يناير المقبل بعد انتهاء الدور التاني، ووزارة التعليم العالي هتعمل تنسيق الكليات امتى؟».

وشدد وزير التعليم على أن قرار إقامة امتحانات الثانوية العامة سيكون في موعده لمن يريد، والطالب من حقه التأجيل، وواصل: «مينفعش نقول الحكومة هتتحمل تبعات القرار لأن كده مفيش مسئول هيشتغل في البلد».

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