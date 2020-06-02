إصابة 15 شخصًا فى انقلاب سيارة بصحراوى بنى سويف

أصيب 15 شخصًا، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل شمال بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي.وانتقلت 7 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم:"دينا. ص" 23 سنة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، و"ميخائيل.ع"، 25 سنة، مصابًا بجرح قطعي حوالي 12 سم، و"أبانوب. ع"، 19 سنة، مصابًا باشتباة نزيف بالبطن، و"كريستيا.م" 8 شهور، مصابة بجرح قطعي بالرأس، و"رزق. م" 19 سنة مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، و"عبد المسيح. ع" 16 سنة مصابًا اشتباه ما بعد الارتجاج، و"وليم.ى" 36 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ.كما نقلت سيارات الإسعاف "صابر. ب" 17 سنة مصابًا بجرح قطعى بالرأس، و"أبانوب.ب" مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن، و"ملاك.ع" 30 سنة مصابًا بجرح قطعي بالرأس، و"شنودة.ج" 29 سنة سائق، و"ماجدة. ف" 19 سنة مصابًا بجروح وكدمات بالجسم، و"مينا.ف" مصابًا باشتباة كسر بالقدم اليمنى، و"كيرولس. ع" 16 سنة مصابًا بجرح بالرأس.وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.