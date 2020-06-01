500 متقدم لرياض الأطفال في اليوم الأول بكفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اليوم الأول للتقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية "لغات"، قد شهد تقدم 500 طفل.وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بكفر الشيخ، أنه تم فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، للعام الدراسي 20202021 انطلاقًا من اليوم الإثنين، الأول من يونيو الجاري، من خلال الرابط الذي تم تحديده ونشره عبر الموقع الرسمي للمديرية.وطالب وكيل الوزارة أولياء الأمور بضرورة قراءة هذه البنود قبل البدء في عملية التسجيل لتفادي أخطاء التسجيل، مؤكدة أن تدوين الاستمارة يتم مرة واحدة فقط، لذا يجب كتابة البيانات بدقة واختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الإلتحاق بالمدرسة المناسبة، ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ.كما طالبت وكيل الوزارة أولياء الأمور بطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها إلى مدرسة الرغبة الأولى، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى شرط من شروط دخول الطفل للتنسيق، ويمكن اجراء المقابلة بالطفل عن طريق فيديو للطفل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.