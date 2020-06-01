محمد فؤاد عن أغاني المهرجانات: «أي كلام يتخطى الأدب آخره السجن»

كشف الفنان محمد فؤاد، عن رأيه في أغاني المهرجانات، مؤكدًا أن "أي كلام يتخطى حدود الأدب والأخلاق ويسيء للشعب المصري فإنه عقوبته تكون الحبس".وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "إحنا ماشيين مؤدبين من أول ظهورنا لأننا متربيين ونعيش في مجتمع مؤدب لكن الضرب بالأخلاق والأدب عرض الحائط آخره السجن، وعايز تغني بشكل حلو ومؤدب اللي يعترضك يكون غلطان".وتابع: "من حق أي حد أن يغني والناس تتقبله إلا أن يقول كلام يحرج أو يسيء وينشر على أنه أخلاق المصريين".