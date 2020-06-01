وزير التعليم: تأجيل امتحانات الثانوية «كلام عشوائي» (فيديو)

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن قرار تنظيم امتحانات الثانوية العامة في موعدها قرار دولة، مضيفا «درسنا كل البدائل واخترنا الأنسب والأقل خسائر».وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر المُذاع على قناة «أون» أن الحكوكة لن تستطيع أن تحل لكل شخص أزمته لوحده، موضحًا أن تأجيل الامتحانات بلا بدائل يضر بمصلحة الطالب نفسه.وتابع: «الناس اللي بتقول نأجل الامتحانات حتى شهر 9 المقبل كلام عشوائي، لأن الأعداد ممكن تكون أكبر، والعام الدراسي المقبل هيبوظ».