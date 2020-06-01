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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 3 فتيات فى حادث سير بالقاهرة الجديدة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:33 م
حادث سير
حادث سير
داليا عبد الباسط
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انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع إصابة 3 فتيات صدمتهم سيارة مسرعة بمنطقة التجمع الأول.

وكشفت المعاينة الأولية بأن سيارة يستقلها شاب تحت السن كان يقودها بسرعة زائدة أسفر عن صدم الثلاث فتيات وإصابتهم بإصابات بالغة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها وتم نقل المصابات للمستشفى لتلقى العلاج.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الأول، يفيد بقيام سيارة سوداء مسرعة بصدم ٣ فتيات وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط السيارة وقائدها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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