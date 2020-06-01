رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عادل فاروق البيجاوي يكتب: عقار الكورونا بين النظرية والتطبيق

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:29 م
عادل فاروق
عادل فاروق
طباعة

سباق محموم ويومي وإيقاعه سريع بين دول العالم لإيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا (COVID-19) في ظل وباء خيم على العالم أجمع وتسبب في تعطيل اقتصاديات، وحصد أرواح الآلاف من البشر، ومع مرور الوقت يزداد تعلق البشر بالعلم والأطباء للوصول إلى لقاح يقضي على الجائحة ويُنقذ البشرية.
وفي خضم السباق وذروته يظهر بل ويتعمق تخبط واضح بسبب ضغوط الوقت والجائحة، ويتجلى ذلك في التنافس الشديد بين شركات الأدوية، فمنذ بداية اقتراب الفيروس من الولايات المتحدة الأمريكية خرج رئيسها ليُعلن عن فاعلية دواء هيدروكسي كلوكين ويعول عليه في القضاء على الجائحة، ومن المعلوم أن العقار يُستخدم لعلاج الملاريا منذ أكثر من نصف قرن، ويتم إنتاجه بأسعار زهيدة في دول فقيرة تتفشى فيها الملاريا، ثم بعدها تخرج تحذيرات – ومن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها – بأن الهيدروكسي كلوكين يتسبب في وفيات.
ثم تنشر مجلة لانست – وهي مجلة علمية طبية موثوق فيها – نتائج ورقة بحثية جاري تحكيمها تفيد بعدم فاعلية الهيدروكسي في القضاء على الفيروس، بل قد يتسبب استخدامه في اختلال ضربات القلب
وفيما يتعلق باتجاهات الدول المصابة بالفيروس نحو استخدام وفاعلية العقار، فقد منعت المملكة العربية السعودية استخدامه في بروتوكولها العلاجي وسردت نصًا "ممنوع استخدام هذا الدواء"، وكذلك الحال في فرنسا ثم إيطاليا ثم بلجيكا حيث أعلنوا رسميًا إيقاف استخدام هذا العقار في علاج19 COVID-، واختلف الوضع في البرازيل حيث أكدت الدولة المنكوبة بالوباء على مضيها في استخدامه وبررت ذلك بعدم وجود بديل حالي لديهم مؤكدة "رخيص ويناسبنا" ، وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية اتخذت قرارًا بإيقاف التجارب على الهيدروكسي من سياق بحثها لكنها ستنتظر اسبوعين لإعلان النتائج النهائية في هذا الصدد.
وفجأة في خضم السباق يعلو صوت الدواء الأمريكي رمديسيفير إنتاج شركة جلياد، وتخرج التوصية الأولى باستخدامه من إنجلترا حيث أعلنت وزارة الصحة البريطانية - الثلاثاء الماضي – أنها ستستخدم عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى COVID-19، وأضافت أنها ترجح الاستفادة من استخدامه وتقليل وقت التعافي من COVUD-19 بأربعة أيام حسبما أكدت البيانات الأولية من التجارب السريرية على العقار، وكشفت الوزارة أن تلك الخطوة ستتم في إطار التعاون مع الشركة المصنعة للعقار، ومن المتوقع أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية عقار ريمديسيفير ضمن بروتوكولها العلاجي رغم ارتفاع ثمنهمقارنة بغيره من الأدوية، واللافت للنظر في هذا الشأن أن الشركة المنتجة – حتى الآن- تنتقي الحالات التي تسمح باستخدام هذا العقار وتحصرها في الحالات البسيطة والمتوسطة وهي الحالات التي تحظى بنسبة شفاء مرتفعة، وتؤكد الشركة أن العقار يعمل على تقليل مدة التعافي بواقع ' أيام أقل عن غيره من العقارات، فهل هذه ميزة كافية لترجح استخدامه رغم ارتفاع سعره ؟!!
يأتي هذا كله في ظل إعلان اليابان تأجيل عقار أفيجان الذي وزعته سلفًا على 20 دولة في العالم، لأن نتائج استخدامه في علاج الفيروس غير مُبشرة.
وخلاصة القول أنه حتى في الأوبئة وفي ذروة الجائحة تظهر تنافسية شركات الأدوية في جميع دول العالم ليصبح في النهاية هناك رابح يخرج من الأزمة بأكبر قدر من المكاسب الاقتصادية.


أستاذ الطب – جامعة القاهرة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

«الصحة» تكشف متوسط أعمار المتوفين بكورونا

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

«الصحة»: 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

شركة أدوية: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا أثر على رعاية المصابين بأمراض أخرى

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

منوعات

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

«كمامة جينز بسوستة».. افتكاسات مصرية لمواجهة كورونا

تسجيل الصف الأول الابتدائي 2020.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني فى جميع المحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
المزيد

الثقافة

بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»

آية ممدوح: يحيي حقي صاحب أثر كبير في كتابتي.. وأسعى للعالمية (حوار)

عقب استئناف النشاط.. «الثقافة» تستعد ببرامج فنية تهدف إلى نشر الوعي

«الشارقة للتراث» تستعرض الأوبئة عبر التاريخ في مجلة «مراود»