عادل فاروق البيجاوي يكتب: عقار الكورونا بين النظرية والتطبيق
الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:29 م
سباق محموم ويومي وإيقاعه سريع بين دول العالم لإيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا (COVID-19) في ظل وباء خيم على العالم أجمع وتسبب في تعطيل اقتصاديات، وحصد أرواح الآلاف من البشر، ومع مرور الوقت يزداد تعلق البشر بالعلم والأطباء للوصول إلى لقاح يقضي على الجائحة ويُنقذ البشرية.
وفي خضم السباق وذروته يظهر بل ويتعمق تخبط واضح بسبب ضغوط الوقت والجائحة، ويتجلى ذلك في التنافس الشديد بين شركات الأدوية، فمنذ بداية اقتراب الفيروس من الولايات المتحدة الأمريكية خرج رئيسها ليُعلن عن فاعلية دواء هيدروكسي كلوكين ويعول عليه في القضاء على الجائحة، ومن المعلوم أن العقار يُستخدم لعلاج الملاريا منذ أكثر من نصف قرن، ويتم إنتاجه بأسعار زهيدة في دول فقيرة تتفشى فيها الملاريا، ثم بعدها تخرج تحذيرات – ومن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها – بأن الهيدروكسي كلوكين يتسبب في وفيات.
ثم تنشر مجلة لانست – وهي مجلة علمية طبية موثوق فيها – نتائج ورقة بحثية جاري تحكيمها تفيد بعدم فاعلية الهيدروكسي في القضاء على الفيروس، بل قد يتسبب استخدامه في اختلال ضربات القلب
وفيما يتعلق باتجاهات الدول المصابة بالفيروس نحو استخدام وفاعلية العقار، فقد منعت المملكة العربية السعودية استخدامه في بروتوكولها العلاجي وسردت نصًا "ممنوع استخدام هذا الدواء"، وكذلك الحال في فرنسا ثم إيطاليا ثم بلجيكا حيث أعلنوا رسميًا إيقاف استخدام هذا العقار في علاج19 COVID-، واختلف الوضع في البرازيل حيث أكدت الدولة المنكوبة بالوباء على مضيها في استخدامه وبررت ذلك بعدم وجود بديل حالي لديهم مؤكدة "رخيص ويناسبنا" ، وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية اتخذت قرارًا بإيقاف التجارب على الهيدروكسي من سياق بحثها لكنها ستنتظر اسبوعين لإعلان النتائج النهائية في هذا الصدد.
وفجأة في خضم السباق يعلو صوت الدواء الأمريكي رمديسيفير إنتاج شركة جلياد، وتخرج التوصية الأولى باستخدامه من إنجلترا حيث أعلنت وزارة الصحة البريطانية - الثلاثاء الماضي – أنها ستستخدم عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى COVID-19، وأضافت أنها ترجح الاستفادة من استخدامه وتقليل وقت التعافي من COVUD-19 بأربعة أيام حسبما أكدت البيانات الأولية من التجارب السريرية على العقار، وكشفت الوزارة أن تلك الخطوة ستتم في إطار التعاون مع الشركة المصنعة للعقار، ومن المتوقع أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية عقار ريمديسيفير ضمن بروتوكولها العلاجي رغم ارتفاع ثمنهمقارنة بغيره من الأدوية، واللافت للنظر في هذا الشأن أن الشركة المنتجة – حتى الآن- تنتقي الحالات التي تسمح باستخدام هذا العقار وتحصرها في الحالات البسيطة والمتوسطة وهي الحالات التي تحظى بنسبة شفاء مرتفعة، وتؤكد الشركة أن العقار يعمل على تقليل مدة التعافي بواقع ' أيام أقل عن غيره من العقارات، فهل هذه ميزة كافية لترجح استخدامه رغم ارتفاع سعره ؟!!
يأتي هذا كله في ظل إعلان اليابان تأجيل عقار أفيجان الذي وزعته سلفًا على 20 دولة في العالم، لأن نتائج استخدامه في علاج الفيروس غير مُبشرة.
وخلاصة القول أنه حتى في الأوبئة وفي ذروة الجائحة تظهر تنافسية شركات الأدوية في جميع دول العالم ليصبح في النهاية هناك رابح يخرج من الأزمة بأكبر قدر من المكاسب الاقتصادية.
أستاذ الطب – جامعة القاهرة