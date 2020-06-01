عادل فاروق البيجاوي يكتب: عقار الكورونا بين النظرية والتطبيق

سباق محموم ويومي وإيقاعه سريع بين دول العالم لإيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا (COVID-19) في ظل وباء خيم على العالم أجمع وتسبب في تعطيل اقتصاديات، وحصد أرواح الآلاف من البشر، ومع مرور الوقت يزداد تعلق البشر بالعلم والأطباء للوصول إلى لقاح يقضي على الجائحة ويُنقذ البشرية.وفي خضم السباق وذروته يظهر بل ويتعمق تخبط واضح بسبب ضغوط الوقت والجائحة، ويتجلى ذلك في التنافس الشديد بين شركات الأدوية، فمنذ بداية اقتراب الفيروس من الولايات المتحدة الأمريكية خرج رئيسها ليُعلن عن فاعلية دواء هيدروكسي كلوكين ويعول عليه في القضاء على الجائحة، ومن المعلوم أن العقار يُستخدم لعلاج الملاريا منذ أكثر من نصف قرن، ويتم إنتاجه بأسعار زهيدة في دول فقيرة تتفشى فيها الملاريا، ثم بعدها تخرج تحذيرات – ومن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها – بأن الهيدروكسي كلوكين يتسبب في وفيات.ثم تنشر مجلة لانست – وهي مجلة علمية طبية موثوق فيها – نتائج ورقة بحثية جاري تحكيمها تفيد بعدم فاعلية الهيدروكسي في القضاء على الفيروس، بل قد يتسبب استخدامه في اختلال ضربات القلبوفيما يتعلق باتجاهات الدول المصابة بالفيروس نحو استخدام وفاعلية العقار، فقد منعت المملكة العربية السعودية استخدامه في بروتوكولها العلاجي وسردت نصًا "ممنوع استخدام هذا الدواء"، وكذلك الحال في فرنسا ثم إيطاليا ثم بلجيكا حيث أعلنوا رسميًا إيقاف استخدام هذا العقار في علاج19 COVID-، واختلف الوضع في البرازيل حيث أكدت الدولة المنكوبة بالوباء على مضيها في استخدامه وبررت ذلك بعدم وجود بديل حالي لديهم مؤكدة "رخيص ويناسبنا" ، وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية اتخذت قرارًا بإيقاف التجارب على الهيدروكسي من سياق بحثها لكنها ستنتظر اسبوعين لإعلان النتائج النهائية في هذا الصدد.وفجأة في خضم السباق يعلو صوت الدواء الأمريكي رمديسيفير إنتاج شركة جلياد، وتخرج التوصية الأولى باستخدامه من إنجلترا حيث أعلنت وزارة الصحة البريطانية - الثلاثاء الماضي – أنها ستستخدم عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى COVID-19، وأضافت أنها ترجح الاستفادة من استخدامه وتقليل وقت التعافي من COVUD-19 بأربعة أيام حسبما أكدت البيانات الأولية من التجارب السريرية على العقار، وكشفت الوزارة أن تلك الخطوة ستتم في إطار التعاون مع الشركة المصنعة للعقار، ومن المتوقع أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية عقار ريمديسيفير ضمن بروتوكولها العلاجي رغم ارتفاع ثمنهمقارنة بغيره من الأدوية، واللافت للنظر في هذا الشأن أن الشركة المنتجة – حتى الآن- تنتقي الحالات التي تسمح باستخدام هذا العقار وتحصرها في الحالات البسيطة والمتوسطة وهي الحالات التي تحظى بنسبة شفاء مرتفعة، وتؤكد الشركة أن العقار يعمل على تقليل مدة التعافي بواقع ' أيام أقل عن غيره من العقارات، فهل هذه ميزة كافية لترجح استخدامه رغم ارتفاع سعره ؟!!يأتي هذا كله في ظل إعلان اليابان تأجيل عقار أفيجان الذي وزعته سلفًا على 20 دولة في العالم، لأن نتائج استخدامه في علاج الفيروس غير مُبشرة.وخلاصة القول أنه حتى في الأوبئة وفي ذروة الجائحة تظهر تنافسية شركات الأدوية في جميع دول العالم ليصبح في النهاية هناك رابح يخرج من الأزمة بأكبر قدر من المكاسب الاقتصادية.أستاذ الطب – جامعة القاهرة