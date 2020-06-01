أسقف كنائس وسط القاهرة يترأس اجتماع دراسة الكتاب المقدس «أونلاين»

ترأس الأنبا رافائيلا، أسقف كنائس وسط القاهرة، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي لدراسة الكتاب المقدس (دون حضور)، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويحرص أسقف كنائس وسط القاهرة أسبوعيًا على إلقاء عظة روحية، تأملات بالكتاب المقدس "أونلاين"، في إطار حرصه على الدعم الروحي للأقباط خلال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للوقاية من فيروس كورونا.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.