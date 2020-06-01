شفاء «لافانيا» أصغر مصابة بكورونا فى البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، عن شفاء أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتدعي "لافانيا"، تبلغ من العمر عاما وسبعة أشهر.وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان له، أن الطفلة تلقت فترة العلاج والعزل بمستشفى الغردقة العام، مشيرًا إلى أنها دخلت المستشفى الاثنين الماضي، وبعد عزلها وإعطائها العلاج طبقا للبروتوكول المتبع والمعتمد بوزارة الصحة والسكان وتحت إشراف الفريق الطبي مكثف بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام تم شفاؤها وخروجها اليوم الاثنين، وثبتت نتيجة سلبية العينتين المتتاليتين.ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام وخاصة الفريق الطبى المعالج وهم دكتور أمجد كام أخصائي أطفال، إسلام عبد الرشيد إخصائي أطفال، عصام قاعود استشاري الأمراض الصدرية، إميل قليعي أخصائي أطفال، تحت إشراف الدكتور جمال المغربى مدير المستشفى، ودكتور محمد السيسي وكيل المستشفى.يذكر أن الطفلة لافانيا هى الحالة الثانية التي خرجت متعافية من مستشفى الغردقة العام، وبذلك يبلغ عدد حالات الخروج والشفاء 29 حالة على مستوى محافظة البحر الأحمر.