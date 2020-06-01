اليمن يدعو لدعم وتمويل برامج الاستجابة

جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، الدعوة للمجتمع الدولي والمانحين ومختلف المنظمات والهيئات، إلى المبادرة بشكل فاعل في دعم وتمويل برامج الاستجابة في اليمن والإسهام في تغطية سقف الاحتياجات الحكومية، بما يعزز من أدائها ويحقق القدرة على الحد من الأزمة الإنسانية التي قد تتعدى مخاطرها اليمن، في حال تجاوزت وضعها الحالي، لتشمل بلدان مختلفة.وقال نائب الرئيس اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية اليوم - "إن دعوة المملكة العربية السعودية ورعايتها وتنظيمها، بالشراكة مع الأمم المتحدة، لمؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي ينعقد افتراضيًا غدًا الثلاثاء، بمثابة لفتة إنسانية كبيرة تعتبر امتدادًا لمواقف الأشقاء في المملكة تجاه اليمن الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق نجمت عن انقلاب مليشيا الحوثي".