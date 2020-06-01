ميريهان حسين تشعل «انستجرام» بفيديو جديد

شاركت الفنانة مريهان حسين جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع «انستجرام» فيديو جديد أثناء تقليد العديد من شخصيات الفنانين، مثل المطربة سميرة سعيد، وأصالة وغيرهم.وعلقت ميريهان حسين على الفيديو: «اللي لسه مشفش الفيديو ده يشوفه كامل على قناتي على يوتيوب عشان كل خميس هانزلكو شخصية جديدة إن شاء الله».وتصدرت الفنانة مريهان حسين مؤشرات البحث على جوجل، بعد ظهورها في فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.