محافظ الإسكندرية: مدبولي أخبرنا أننا في حرب مع كورونا لا تهاون فيها

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، أكد على كافة المحافظين أن مصر في حالة حرب مع كورونا، والأسبوعان المقبلان هما الذروة ولا يجب أن يكون هناك أي تقصير في متابعة الحالات المرضية أو المترددين على المستشفيات، مشددًا على توقيع العقوبة الحاسمة والصارمة مع المقصرين.وأضاف الشريف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة ارتداء المواطنين الكمامات وتوقيع العقوبة الصارمة على المخالفين.وأكد، أن هناك توجيهات من قبل مدبولي بتشكيل لجنة تتابع الأوضاع الصحية بكل دقة وترفع تقرير يومي، وتابع: "نحن في مرحلة مش هينفع فيها أي إهمال أو تقصير"، مشددًا على أن سلامة المواطن وصحته مسئولية أمام الله، ولن يكون هناك أي تقصير فيها.ولفت المحافظ إلى أنه سيكون هناك خط ساخن في كل محافظة لتلقي شكاوى كورونا، وتابع: "وغدًا سنعلن عن خط محافظة الإسكندرية لتلقي شكاوى المواطنين، نحن نعمل على راحة المواطن وخيفين عليها".وكشف، عن أن المحافظة تجري استعدادات كاملة لعودة الحياة إلى طبيعتها مع اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.