رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء باكستان يناشد شعبه التصرف بمسؤولية في وضع جائحة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:45 م
عمران خان
عمران خان
أ ش أ
طباعة
ناشد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مجددا شعبه بتصرف مثل شعب مسؤول في وضع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار خان، في خطاب متلفز - عقب الاجتماع للجنة التنسيق الوطنية حول فيروس كورونا الذي ترأسه في مكتبه باسلام آباد اليوم بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين لاستعراض آخر المستجدات في فيروس كورونا في البلاد - إلى فتح المزيد من القطاعات الاقتصادية بما فيها السياحة وذلك لتخفيف الآثار السلبية للإغلاق في أعقاب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوردت (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) قول عمران خان إنه "من الواضح جدا أن فيروس كورونا لن ينتهي حتى توافر اللقاح، وأن الناس من جميع الشرائح عليهم العيش مع الجائحة وحماية أنفسهم من خلال اتخاذ تدابير الوقاية ومتابعة إجراءات التشغيل القياسية، وحذر من أن الفيروس سينتشر ويمكن عدد الوفيات أن يزداد، لكن إذا علينا البقاء فعلينا أن نتبع إجراءات التشغيل القياسية".

من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء الباكستاني توجيهاته بالمضي قدما في إطلاق مبادرة منطقة محمية تحت برنامج باكستان الخضراء.

وجاءت توجيهات رئيس الوزراء عمران خان في لقائه في مكتبه باسلام آباد اليوم مع مستشاره لتغيير المناخ ملك أمين أسلم.

ويأتي اللقاء متابعة لحزمة التحفيز الأخضر التي أقرها رئيس الوزراء عمران خان لتوفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال زراعة الأشجار عبر البلاد، وأمر عمران خان بالتنسيق والتشاور مع حكومات أقاليم البلاد بهذا الصدد، وأكد أن المبادرة لا فقط توفر فرص العمل في أعقاب جائحة فيروس كورونا، بل تساعد أيضا في حماية الموارد الطبيعية للبلاد.

والتقى حاكم إقليم السند الباكستاني عمران إسماعيل مع رئيس الوزراء عمران خان في مكتبه باسلام آباد اليوم، وجرى خلال اللقاء بحث الوضع السياسي في الإقليم وكذلك فيروس كورونا المستجد، كما ناقش الجانبان حادثة تحطم طائرة الركاب للخطوط الجوية الباكستانية الدولية في مدينة كراتشي.

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: أرقام الإصابة بكورونا «فلتت».. وقد نصل للمليون

وزيرة الصحة تناشد المواطنين بعدم سحب أدوية المناعة دون احتياج

«الصحة» تكشف متوسط أعمار المتوفين بكورونا

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

الصور

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الصحة»: 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بكورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

شركة أدوية: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا أثر على رعاية المصابين بأمراض أخرى

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

منوعات

تسجيل الصف الأول الابتدائي 2020.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني فى جميع المحافظات

محمد حدورني يروي مراحل صناعة السفن واليخوت اليدوية (صور)

الجزائر ترهن استئناف المنافسات الرياضية برفع الحجر الصحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
المزيد

الثقافة

بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»

آية ممدوح: يحيي حقي صاحب أثر كبير في كتابتي.. وأسعى للعالمية (حوار)

عقب استئناف النشاط.. «الثقافة» تستعد ببرامج فنية تهدف إلى نشر الوعي

«الشارقة للتراث» تستعرض الأوبئة عبر التاريخ في مجلة «مراود»