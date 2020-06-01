«الصحة العالمية» عن أرقام كورونا: الشعب المصري يدفع نتيجة استهتاره

أكد الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن أمام العالم كثيرا من الوقت للحديث عن اكتشاف مصل فيروس كورونا، موضحًا أن اللقاحات ما زالت في المرحلة الثانية من الاختبارات.وقال «الخولي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر المُذاع على قناة «ON» إنه من المبكر القول بأن العالم قارب على اكتشاف مصل، والأمر سيستغرق عدة أشهر.ولفت إلى أنه تم اكتشاف عدم فاعلية كلوروكين في علاج كورونا وحذفه من بروتوكول العلاج.وحذر «الخولي» من ارتفاع عدد الإصابات في مصر الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ارتفاع الحالات متوقع.وتابع: «لا بد من دفع ضريبة ما فعلناه منذ أسبوعين من تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان ونتمنى الوصول لذروة المرض وبداية مرحلة الانحسار».