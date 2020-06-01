مجمع كهنة طما يهنئ الأنبا إسحق بعيد سيامته

تقدمت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمع الكهنة والشمامسة التابع لها، اليوم، برسالة تهنئة للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية بمناسبة عيد سيامته أسقفًا بعام 2014 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وبدأ الأنبا إسحق، طريق الرهبنة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في يوم 30 يوليو 1995، وتمت رهبنته بيد قداسة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 الراحل وفي عهد الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير، في 4 إبريل 1998 باسم الراهب القمص إسحق الأنبا بيشوي.وتمت سيامته قسًا في 18 يوليو 2004، خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لرهبنة قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الراحل.واختاره البابا شنوده لخدمة الكنيسة القبطية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 19 أغسطس 2004، تحت رعاية المطران الأنبا إبراهام، مطران الكرسي الأورشليمي ودول الخليج "الشرق الأدنى".وتمت سيامة الأنبا إسحق أسقفًا عامًا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، في 1 يونيو عام 2014، وقام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وفي الشهر ذاته تم اختياره ليكون أسقفًا مساعدًا للأنبا ابرام مطران الفيوم يوم 21 يونيو.