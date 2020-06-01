الشندويلي: مصانع سوهاج اتخذت احتياطاتها للحفاظ على العمال

قال محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن هناك صناعات كثيرة تأثرت بأزمة كورونا، وأخرى لم تتأثر بتلك الظروف.وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات التي لم تتأثر بكورونا، بل زاد الاستهلاك عليها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه قطاع صناعي لا غنى عنه، بالإضافة إلى قطاع الصحة والدواء.وثمن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، قرار الحكومة بعودة الحياة إلى طبيعتها، مضيفًا أن جميع مصانع المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تعقيم المصانع والعمال، وتوفير الكمامات، وذلك لدفع عجلة الإنتاج.