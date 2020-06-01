برلمانى يطالب بمراقبة تصنيع الكمامات لتطابق المواصفات الطبية

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ارتداء الكمامات ملزم لجميع الشعب المصرى عند ترددهم على كافة الجهات الحكومية وفى المواصلات لحين تجاوز وباء فيروس كورونا، مضيفا أنه يجب أن يتكاتف كافة فئات الشعب المصرى ضد فيروس كورونا، قائلا: "يجب على أجهزة الدولة المعنية مراقبة صناعة الكمامات، خصوصا أن هناك كمامات يتم تداولها فى الأسواق غير مطابقة للمواصفات الطبية".وطالب "عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، وزارة الصحة وشعبة الأدوية بالغرفة التجارية باستدعاء أصحاب المصانع المسئولة عن صناعة الكمامات والوصول إلى صناعة كمامة مطابقة للمواصفات الطبية، بسعر مخفض لحماية أرواح الشعب المصرى من أى أضرار من الممكن أن تسببها الكمامات المتداولة فى الأسواق الغير مطابقة للمواصفات الطبية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية من الصعب بأن تقوم بتوزيع كمامات مجانية بشكل يومى فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.وحذر المواطنين من ارتداء الكمامات المستعملة من قبل أشخاص آخرين، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين أن يكون لديهم وعى بكافة طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.