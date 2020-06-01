ربيع: 12% فقط.. نجحنا في تحجيم خسائر قناة السويس بسبب كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن دخل هيئة قناة السويس تراجع 12% متأثرا بنفشي فيروس كورونا المستجد، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحوافز التي أعلنت عنها الهيئة شجعت أكثر على حركة الملاحة في القناة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على قناة "المحور"، أن مايو العام الحالي كانت حمولة السفن 95 مليون طن، مقابل 105 ملايين طن لذات الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 5.6%.وتابع: "سفن الحاويات الكبيرة توقفت نتيجة توقف الطلب على البضائع، وكتير من الرحلات ألغيت في كل العالم مش في قناة السويس فقط، والسفن العملاقة قلت بنسبة 28%".وواصل: "بالرغم من الانخفاض في نسبة الحمولة عن العام الماضي، ولكننا بنقول إننا نجحنا في تقليل حجم الخسائر".