رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تناشد الشركات بالالتزام بسداد فواتير الطاقة بانتظام

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:23 م
المهندس أسامة جنيدي
المهندس أسامة جنيدي
أسماء إبراهيم
طباعة
أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن جمعية رجال الأعمال تولي اهتمامًا كبيرًا منذ تفشي فيروس كورونا في مصر، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات.

وأضاف جنيدي خلال تصريحات له، عقدت عدة اجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كبار الصناع ورجال الأعمال لوضع حول وتوصيات للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية في ظل وجود الأزمة، لافتًا إلى أن لقطاع الطاقة نصيبا من تلك التوصيات.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه من الضروري التأكيد على أهمية استمرار التخلص التام من دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإسراع لحل مشاكل القطاع الخاص في مجالات إنتاج الكهرباء.

وشدد على أهمية تطبيق منظومة مرنة لتسعير الغاز لدعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات، بالإضافة إلى مناشدة الشركات ورجال الأعمال بالالتزام بسداد فواتير الطاقة بانتظام، للحفاظ على قطاعي الكهرباء والغاز خاصة بعد تخفيض الأسعار للمصانع.

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

«الصحة»: مناعة المصريين القوية ساعدت الأطباء في علاج مرضى كورونا

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

«الصحة» تكشف متوسط أعمار المتوفين بكورونا

الصور

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الصحة»: 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بكورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

شركة أدوية: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا أثر على رعاية المصابين بأمراض أخرى

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

منوعات

تسجيل الصف الأول الابتدائي 2020.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني فى جميع المحافظات

محمد حدورني يروي مراحل صناعة السفن واليخوت اليدوية (صور)

الجزائر ترهن استئناف المنافسات الرياضية برفع الحجر الصحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
المزيد

الثقافة

بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»

آية ممدوح: يحيي حقي صاحب أثر كبير في كتابتي.. وأسعى للعالمية (حوار)

عقب استئناف النشاط.. «الثقافة» تستعد ببرامج فنية تهدف إلى نشر الوعي

«الشارقة للتراث» تستعرض الأوبئة عبر التاريخ في مجلة «مراود»