«رجال الأعمال» تناشد الشركات بالالتزام بسداد فواتير الطاقة بانتظام

أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن جمعية رجال الأعمال تولي اهتمامًا كبيرًا منذ تفشي فيروس كورونا في مصر، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات.وأضاف جنيدي خلال تصريحات له، عقدت عدة اجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كبار الصناع ورجال الأعمال لوضع حول وتوصيات للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية في ظل وجود الأزمة، لافتًا إلى أن لقطاع الطاقة نصيبا من تلك التوصيات.وأشار رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه من الضروري التأكيد على أهمية استمرار التخلص التام من دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإسراع لحل مشاكل القطاع الخاص في مجالات إنتاج الكهرباء.وشدد على أهمية تطبيق منظومة مرنة لتسعير الغاز لدعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات، بالإضافة إلى مناشدة الشركات ورجال الأعمال بالالتزام بسداد فواتير الطاقة بانتظام، للحفاظ على قطاعي الكهرباء والغاز خاصة بعد تخفيض الأسعار للمصانع.