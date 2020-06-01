أحمد موسى: رئيس الوزراء كان في «قمة الغضب» خلال لقائه المحافظين

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل وكواليس اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظين، مؤكدا أن رئيس المجلس كان في قمة الغضب.وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التليفزيوني «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أنه شكل لجنة مكونة من جهات مختلفة لمتابعة المستشفيات الخاصة، وحذر من عدم استقبالها للمرضى، متابعا: «اللجنة مشكلة من أمن قومي وأمن وطني ورقابة إدارية وهيلفوا على المحافظات لمراقبة المستشفيات ومتابعة العمل، ومش عايزين مشكلة تحصل تاني».وأكد أحمد موسى، أن المستلزمات الطبية أمن قومي، ورئيس الوزراء وجه بإطلاق خط ساخن في كل محافظة لمتابعة شكاوى واستفسارات المواطنين.وناشد أحمد موسى، وزير السياحة والآثار ورئيس الوزراء تأجيل افتتاح الفنادق بنسبة 50%.