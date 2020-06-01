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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: رئيس الوزراء كان في «قمة الغضب» خلال لقائه المحافظين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:10 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحمد عبد العزيز
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل وكواليس اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظين، مؤكدا أن رئيس المجلس كان في قمة الغضب.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التليفزيوني «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أنه شكل لجنة مكونة من جهات مختلفة لمتابعة المستشفيات الخاصة، وحذر من عدم استقبالها للمرضى، متابعا: «اللجنة مشكلة من أمن قومي وأمن وطني ورقابة إدارية وهيلفوا على المحافظات لمراقبة المستشفيات ومتابعة العمل، ومش عايزين مشكلة تحصل تاني».

وأكد أحمد موسى، أن المستلزمات الطبية أمن قومي، ورئيس الوزراء وجه بإطلاق خط ساخن في كل محافظة لمتابعة شكاوى واستفسارات المواطنين.

وناشد أحمد موسى، وزير السياحة والآثار ورئيس الوزراء تأجيل افتتاح الفنادق بنسبة 50%.

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