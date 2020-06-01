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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل تقديم رياض الأطفال 2021 القاهرة ومحافظة الإسكندرية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:53 م
رياض الأطفال
رياض الأطفال
ريم محمود
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ننشر تفاصيل تقديم رياض الأطفال 2021 القاهرة ومحافظة الإسكندرية حيث بدأت المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية في فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال روابط تعلن عنها المديريات التعليمية وكذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي.

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الشروط الخاصة بتقديم رياض الأطفال
- يجب أن يكون سن الطفل في 1-10-2020 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات
- ويقدم ولى الأمر بإدارته من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة، والتي سيتم الإعلان عنها بالإدارات التعليمية أو على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظات.
- يكتب ولي الأمر رغباته من جميع الإدارات الأقرب فالأقرب، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن، وفقًا لعنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي ووجوب مراعاة استنفاد كل الرغبات (20 رغبة) الموجودة بالاستمارة.

 تقديم رياض الأطفال 2021 القاهرة ومحافظة الإسكندرية


أما الأوراق المطلوبة هي:
-شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر + 5 صور ضوئية للشهادة وعدد 4 صور شخصية للطفل بالإضافة إلى صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل وكذا صورة بطاقة والدة الطفل.
- ما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرس وإيصال كهرباء حديث أو ايصال مياه أو غاز باسم والد الطفل، أو عقد إيجار موثق مع صورة ايصال كهرباء عن شهر أبريل 2020.
- بالنسبة إلى من لهم أخوة بالمدرسة يقدم بيان قيد لهم ويرفق بالملف وطابع تعليم فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 1 جنيه، ويلصق على الطلب وملف بلاستيك + حافظة بلاستيك +عدد 5 مظاريف بيضاء فارغة.

جدير بالذكر أن فى عمر التقدم لـkg1 الذى يتراوح بين أربع سنوات ونصف وحتى خمس سنوات وأشهر، لا بد أن يعرف الطفل اسمه بالكامل، واسم والده، ووالدته ووظيفة والده كما يجب أن يتعلم أيضا اسم المنطقة السكنية التى يقطنها، وهى من الأسئلة الشائعة فى اختبارات المقابلة الشخصية.

وفِي نصحية مهمة قدمتها ـماني الشريف مسئولية جروب أولياء أمور مدارس التجريبيات: علم طفلك أسماء الخضر والفاكهة أثناء تناول الطعام يومياً، أو اشترى له كراسات الأطفال الملونة التى توضح أسماء الخضروات والفواكه، ويمكن لوالدته أن تعلمه من خلال الخضر البلاستيكية التى تلصقها عادة على الثلاجة.

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