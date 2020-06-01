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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي أونلاين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:06 م
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
تريزة شنودة
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يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء غد الثلاثاء، الاجتماع العام الأسبوعي بمقر المطرانية دون حضور، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".
ويلقي نيافته عظة روحية، تبثها قناة "لوجوس" القبطية في إطار دعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.
وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.

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