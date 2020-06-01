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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:02 م
بيت الحكمة
بيت الحكمة
آلاء حسن
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أطلق بيت الحكمة للثقافة بالقاهرة ودار نشر هوبي التعليمية في مدينة (ووهان) كتاب "نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا" باللغتين العربية والصينية، في أول نشاط ثقافي يعقد بمدينة ووهان بعد رفع الحجر الصحي عنها وبداية مرحلة التعافي بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين، وذلك بمناسبة عيد الطفولة الذي يحل اليوم، وحرصًا على زيادة المعرفة الصحية والصحيحة لدى الأطفال بكيفية الوقاية السليمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحضر الحفل بمدينة ووهان لفيف من مسئولي المدينة ورئيس قطاع النشر بمقاطعة هوبي، كما شارك الدكتور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لبيت الحكمة في الحفل عن طريق الفيديو، كما نقل تليفزيون هوبي حفل الإطلاق على الهواء واحتفلت به وسائل الإعلام الصينية عبر تغطياتها للحدث الذي يعد انتصارًا لووهان على الخطر وتعزيزًا للعلاقات الثقافية المصرية الصينية، ويأتي هذا الكتاب كهدية للأطفال في عيدهم.

ويشرح للأطفال المعارف الأساسية في مراحلهم العمرية المختلفة حول فيروس كورونا المستجد وأساليب الوقاية الشخصية منه، وطرق الوقاية بالمدارس، وغيرها من أساليب الوقاية بطريقة سلسة وسهلة الفهم بمساعدة "البطة النصوح" وهي شخصية كاريكاتورية تقدم شرحًا تفصيليًا لإجراءات الوقاية للصغار والكبار من خلال الرسوم والقصص المصورة، التي تساعد الأطفال في فهم الوضع الوبائي بطريقة علمية وبسيطة، واكتساب الوعي الوقائي وأساليب السيطرة على الفيروس.

كما يقدم تصحيحًا للشائعات بأسلوب علمي بسيط، وكذلك الإرشادات النفسية للأطفال، مما يساعد على تخفيف التوتر والقلق الذي يتعرضون له خلال فترة تفشي الوباء، ومساعدتهم في اكتساب الثقة من أجل مكافحة الفيروس والسيطرة عليه. الكتاب بطبعته العربية يصدر خلال أيام، ويمكن الحصول عليه من خلال موقع بيت الحكمة ومكتباتها.

شارك في تأليفه متخصصون في علم الفيروسات وأحد أشهر كتاب الأطفال بالصين لين هاي، وهو مفيد لكل أسرة تريد أن تشرح لأطفالها كيفية الوقاية السليمة بكيفية تناسب أعمارهم ولغة يسهل عليهم فهمها.
بيت الحكمة
بيت الحكمة
بيت الحكمة
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة
بيت الحكمة
بيت الحكمة
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»
بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»

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