استشاري أمراض صدرية يوضح أنواع الكمامات ونصائح بشأن طريقة ارتدائها

قال الدكتور عاصم العيسوي، استشاري الأمراض الصدرية، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد، لافتًا إلى أن المواطنين لم تلتزم بالتباعد الاجتماعي.وأضاف استشاري الأمراض الصدرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الإثنين، أن ارتداء الكمامات سيقلل عدد الإصابات بالفيروس، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الكمامات تشمل الكمامة الطبية ذات اللون اللبني والألوان المتعارف عليها، والكمامة القماش، والكمامة السليكون، متابعًا: "كلهم مفيدين حيث تقلل انتقال الرذاذ من المريض إلى الأسطح والأشخاص".وشدد استشاري الأمراض الصدرية على ضرورة عدم إنزال الكمامة تحت الأنف أو الذقن أثناء ارتدائها، لافتًا إلى أن هذه العادة خاطئة، حيث إننا لا نعلم ماذا يحمل سطح الكمامة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة حتى الآن.من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6297 متعافيًا.وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.وتابع: أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.