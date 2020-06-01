رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السياحة تطلق جولة افتراضية بكنيسة أبي سرجة فى ذكرى دخول المسيح

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:59 م
الكنيسة
الكنيسة
رامى حسين
طباعة
أطلقت وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جولة افتراضية جديدة لكنيسة القديسين سرجيوس وباخوس المعروفة باسم كنيسة أبي سرجة ضمن حملتها "خليك في البيت" عبر هاشتجات،#StayHome‎‏‎‏#StaySafe ‎‏‎‏#ExperienceEgyptFromHome.

يأتى ذلك في ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر في رحلة استمرت أكثر من 3 أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة عدة نقاط في ربوع مصر المختلفة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل، حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.

يشار إلى أن لهذه الكنيسة مكانة خاصة بين بقية الكنائس القبطية، وذلك لأنها مرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر. ويرجع اسم الكنيسة لكل من القديسين سرجيوس وباخوس اللذان استشهدا بمنطقة الرصافة بسوريا حسب المعتقد المسيحي.

وصممت الكنيسة ومغارتها الواقعة تحت الأرض على النمط البازيلكي، حيث تتكون من مساحة عرضية وأروقة طولية وحنية شرقية (أسفلها المغارة) وتتميز الكنيسة بخصائصها المعمارية والفنية الفريدة والتي تعكس الروح العمارة القبطية في مصر، فنرى الإنبل ومغطس التعميد والحجاب الخشبي المطعم بالعاج، بالإضافة إلى المناظر الدينية التي تمثل القديسين والرسل على مختلف القباب والأعمدة.

تم بناء الكنيسة فوق أطلال قلعة رومانية قديمة، ويعتقد بعض العلماء بأنها ترجع لأواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس بعد الميلاد، بينما يرى البعض الآخر أنها ترجع للقرن السابع عشر الميلادي.

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

بيل جيتس يخصص 40 مليار دولار لمكافحة كورونا

مصيدة الأندر إيدج.. ضحايا «تيك توك»: استقطبونا بـ«مطلوب مذيعة» واكتشفنا أنه «دعارة مقننة»

البيت الأبيض يغلق أضواءه للمرة الأولى منذ 130 عامًا

الصور

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الصحة»: 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بكورونا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

شركة أدوية: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض كورونا

«الصحة العالمية»: كورونا أثر على رعاية المصابين بأمراض أخرى

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

منوعات

تسجيل الصف الأول الابتدائي 2020.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني فى جميع المحافظات

محمد حدورني يروي مراحل صناعة السفن واليخوت اليدوية (صور)

الجزائر ترهن استئناف المنافسات الرياضية برفع الحجر الصحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
المزيد

الثقافة

بيت الحكمة يُصدر «نصائح البطة الصغيرة لمكافحة كورونا»

عقب استئناف النشاط.. «الثقافة» تستعد ببرامج فنية تهدف إلى نشر الوعي

«الشارقة للتراث» تستعرض الأوبئة عبر التاريخ في مجلة «مراود»

«شيطان» ديوان شعر جديد لـ علاء زريفة