السياحة تطلق جولة افتراضية بكنيسة أبي سرجة فى ذكرى دخول المسيح

أطلقت وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جولة افتراضية جديدة لكنيسة القديسين سرجيوس وباخوس المعروفة باسم كنيسة أبي سرجة ضمن حملتها "خليك في البيت" عبر هاشتجات،#StayHome‎‏‎‏#StaySafe ‎‏‎‏#ExperienceEgyptFromHome.يأتى ذلك في ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر في رحلة استمرت أكثر من 3 أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة عدة نقاط في ربوع مصر المختلفة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل، حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.يشار إلى أن لهذه الكنيسة مكانة خاصة بين بقية الكنائس القبطية، وذلك لأنها مرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر. ويرجع اسم الكنيسة لكل من القديسين سرجيوس وباخوس اللذان استشهدا بمنطقة الرصافة بسوريا حسب المعتقد المسيحي.وصممت الكنيسة ومغارتها الواقعة تحت الأرض على النمط البازيلكي، حيث تتكون من مساحة عرضية وأروقة طولية وحنية شرقية (أسفلها المغارة) وتتميز الكنيسة بخصائصها المعمارية والفنية الفريدة والتي تعكس الروح العمارة القبطية في مصر، فنرى الإنبل ومغطس التعميد والحجاب الخشبي المطعم بالعاج، بالإضافة إلى المناظر الدينية التي تمثل القديسين والرسل على مختلف القباب والأعمدة.تم بناء الكنيسة فوق أطلال قلعة رومانية قديمة، ويعتقد بعض العلماء بأنها ترجع لأواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس بعد الميلاد، بينما يرى البعض الآخر أنها ترجع للقرن السابع عشر الميلادي.