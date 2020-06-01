رحيل راهب بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا.. والبابا تواضروس ينعيه

توفي اليوم الراهب بولس الفاخوري من دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا بالأقصر، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون والمشرف على دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الراهب بولس الفاخوري، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع المئة والأربعة والأربعين ألفًّا البتوليين.