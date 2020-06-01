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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

CBS: تشريح جثة جورج فلويد أكد وفاته بالخنق وليس نتيجة مرض

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:57 م
جورج فلويد
جورج فلويد
محمد عمر
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كشف تشريح جثة جورج فلويد الذي قتله أفراد من الشرطة الأمريكي، اليوم الإثنين، أنه مات بسبب تعرضه للاختناق نتيجة الضغط على الرقبة والظهر من قبل أفراد الشرطة الذين أوقفوه.

وأظهر تشريح طبي مستقل أجرته عائلة فلويد على جثته، أنه لم يكن يعاني من حالة مرضية تسببت في وفاته، كما ذكر بعض المسئولين الأمريكيين، وذلك وفق قناة "CBS" الأمريكية.

وأوضح الدكتور مايكل بادن، الذي أجرى تشريح الجثة المستقل بناء على طلب أسرة جورج فلويد، أن الضحية حينما قال إنه لا يمكنه التنفس كان يجب على الشرطة أن تأخذ الأمر على محمل الجد وتتركه ولا تضغط على رقبته أو جسده، فقد تسبب هذا الأمر في وفاته.

يذكر أن تيرينس، شقيق جورج فلويد، دعا في وقت سابق المحتجين في الشوارع إلى عدم التخريب والتوقف عن التظاهرات، مؤكدا أن عائلتهم مسالمة ويرفضون مثل هذه الأمور، داعيا إياهم إلى عدم التصويت لدونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، قالت في وقت سابق اليوم، إنه لا يمكن السماح باستمرار العنف والتخريب في الولايات المتحدة من قبل المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع اعتراضا على مقتل جورج فلويد.

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