رئيس «مستثمري أسيوط» يشيد بجهود الحكومة في تنمية الصعيد

أشاد المهندس علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري أسيوط، بجهود الحكومة في تنمية وتطوير الصعيد، خاصة بعد الاهتمام الكبير بتطوير ميناء سفاجا البحر وربطه بمحافظات الصعيد.وأكد حمزة، لـ"الدستور"، أن تطوير وربط ميناء سفاجا بمحافظات الصعيد أدى إلى سهولة حركة التجارة من البحر الأحمر إلى محافظات الصعيد والعكس، بالإضافة إلى سهولة حركة البضائع للأسواق العربية.وأشار رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إلى أهمية تطوير ونهوض النقل النهري، لسهولة نقل الضائع من وإلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مؤكدًا أن النقل النهري يوفر الكثير من التكاليف.