أستاذ مناعة: الإصابة بكورونا أصبحت قريبة من الجميع

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا سريع الانتشار، ولم يعد مجهولًا بالنسبة للمواطنين، معقبًا: "مفيش حد دلوقتي ما يعرفش شخص مش مصاب بالكورونا".وشدد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، على ضرورة عدم الاستهتار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة أن العدوى أصبحت قريبة من الجميع.ولفت إلى أن أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل مرضى السكر أو من يتناول أدوية نقص المناعة، عليهم أن يتناولوا الأدوية بانتظام عند إصابتهم بفيروس كورونا، لأن المضاعفات ستزيد عند عدم الحصول على العلاج.