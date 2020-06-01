البيت الأبيض: لن نسمح بالعنف والتخريب

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن السماح باستمرار العنف والتخريب في الولايات المتحدة من قبل المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع اعتراضا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد الشرطة الأمريكية.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي مساء اليوم من مقر الرئاسة، أن الحرس الوطني نزل إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد الموجود منذ أيام في العديد من الولايات.وكشفت كايلي ماكناني عن أن الرئيس دونالد ترامب، كان ممتعضا لما جرى في مقتل جورج فلويد وأنه سيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة في هذه القضية.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا في وقت سابق اليوم، حكام الولايات إلى توقيف المتورطين في الاحتجاجات لمدة 10 سنوات، مطالبا إياهم بعدم التردد والسماح للفوضيين بالسيطرة على الأمور، مشيرا إلى أنه لأول مرة في حياته يشاهد أمورا كهذه في الولايات المتحدة.