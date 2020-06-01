حجز سائق تسبب في وفاة شخص وإصابة 13 آخرين ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحجز سائق سيارة نصف نقل تسبب في وفاة شخص وإصابة ١٣ آخرين فى تصادم من الخلف بمدخل مدينة بدر، لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.وكان قد انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر لمعاينة موقع تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ميكروباص من الخلف بمدخل مدينة بدر.وأسفر التصادم عن وفاة شخص وإصابة ١٣ آخرين بإصابات بالغة، وتم نقلهم للمستشفيات المتخصصة بمدينة بدر.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بقيام سيارة نصف نقل بصدم سيارة ميكروباص من الخلف، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة ١٣ آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتم الدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث لتسهيل الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.