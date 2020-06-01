العسكري: إصابات كورونا قد تصل لـ100 ألف ويستمر لنوفمبر

قال الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، إن السبب في زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا هو التزاحم الذي حدث في أواخر رمضان، والاختلاط في عيد الفطر.وأضاف العسكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الأيام القادمة ستظهر فيها نتائج الاختلاط في العيد.وأشار إلى أن فيروس كورونا كوفيد 19 قد يستمر لسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وفقا لسلوكيات المواطنين.وأوضح أن النماذج الإحصائية الافتراضية التي يعلن عنها وزير التعليم العالي ليست غاية وإنما وسيلة لإطلاع متخذ القرار على حقيقة الوضع للمساهمة في صنع القرار، حتى تكون الدولة أكثر جاهزية للتعامل مع الازمة.وأضاف أن مصدر بيانات هذه النماذج معلومات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن هذه النماذج يتم وضع نسبة خطأ محتملة بها في جميع دول العالم.وأوضح أن هذه النماذج تعمل على محورين المستقبل القريب والمستقبل البعيد، مشيرًا إلى أن معدل الخطأ خلال الأسبوعين الماضيين في هذه النماذج لا يتعدى 1%، منوهًا بأن إصابات فيروس كورونا في مصر قد تصل لـ 100 ألف حالة، بناءً على سلوكيات المواطنين.ونوه، إلى أننا نتعامل مع جائحة ووباء، وعلينا أن نتوقع أن هناك ارتفاعا وزيادة في الإصابات، ولكن هذا لا يستلزم الذعر وإنما يستلزم زيادة الوعي واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة الصادرة عن وزارة الصحة، بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بمواعيد حظر التجوال، محذرًا من الاستخفاف بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.