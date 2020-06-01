مصرع عجوز تدخل لفض مشاجرة بين عاطلين بسبب المخدرات بميت سلسيل

لقي عجوز مصرعه على يد عاطل بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بعد محاولته فض مشاجرة بين الجاني وصديقه بعد أن اختلفا فيما بينهما على المخدرات بجوار المقابر.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت سلسيل بوقوع جريمة قتل بجوار مقابر المدينة.وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد ثروت رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل ابراهيم م. س 64 سنة، حيث تبين نشوب مشاجرة بين عاطل يدعى يدعى ع ا مع آخر بجوار المقابر الملاصقه لأرض المجنى عليه وعندما تدخل لفض المشاجرة قام المتهم بضربه بقطعة حديد على رأسه والتى أدت الى وفاته على الفور.تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.