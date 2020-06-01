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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«موسيقيين الشرقية» تدعم مصابي كورونا بحفل غنائي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:45 م
موسيقيين الشرقية
موسيقيين الشرقية
سارة الوردانى
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أقامت مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الشرقية اليوم، حفلا غنائيا بمستشفيي الأمراض الصدرية والعزل بالزقازيق، لإدخال السرور على المرضى وتحدى الظروف النفسية السيئة التي يمرون بها نتيجة انتشار الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

أحيا الحفل الفنان خالد بيومي، نقيب الموسيقيين بالشرقية، والذي تطوع بإحياء الحفل بفقرات فنية ووطنية بدأها بأغنية خاصة للجيش الأبيض تحت عنوان "تعظيم سلام جيش مصر الأبيض".

وعبر جميع الحضور عن سعادتهم البالغة بالدعم المعنوي المقدم باستمرار لجميع المرضي، والفرق الطبية بالمحافظة، مؤكدين أن هذا الدعم يدفعهم لمواصلة العطاء بكل قوة وعزيمة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وقال نقيب موسيقيين الشرقية، إن هذه الاحتفالية أقل ما يمكن تقديمه للمرضى، وأبسط ما يمكن التعبير به عن امتنان جموع الشعب المصري لما يبذله الجيش الأبيض من جهود وتضحيات، لافتا إلى تعاون قادم بين نقابة الموسيقيين ومديرية الصحة لخدمة مصابي كورونا بالشرقية.
موسيقيين الشرقية
موسيقيين الشرقية
موسيقيين الشرقية
موسيقيين الشرقية
موسيقيين الشرقية
موسيقيين الشرقية

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