أحمد صلاح حسني ينفي إصابة أمير كرارة بكورونا

استنكر الفنان أحمد صلاح حسني، الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول إصابة الفنان أمير كرارة، بفيروس كورونا.وقال أحمد صلاح حسني، في تغريدة عبر "تويتر": "أمير كرارة زي الفل!! ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين في هذه الظروف؟".ويرتبط أحمد صلاح حسني،بعلاقة نسب مع أمير كرارة، إذ متزوج بشقيقته، وحققا النجمان نسبة نجاح كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي.