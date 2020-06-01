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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيل جيتس يخصص 40 مليار دولار لمكافحة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:42 م
بيل جيتس
بيل جيتس
محمد عمر
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أكد الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أن منظمته الخيرية، ستركز كل مواردها على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال صاحب شركة مايكروسوفت في حوار مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نشر اليوم، إن مؤسسة "بيل وميلندا جيتس" (Bill & Melinda Gates ) التي تبلغ ميزانيتها 40 مليار دولار ستعطي "اهتمامًا كاملًا" لوباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص وضرب الاقتصادات حول العالم.

وأضاف جيتس: "ستكون لديك اقتصادات ذات مستويات نشاط منخفضة للغاية لسنوات"، مشيرا إلى أن الوباء قد يكلف الاقتصاد العالمي "عشرات التريليونات من الدولارات"، وذلك وفق وكالة "بلومبيرغ".

وأشارت الوكالة إلى أن مؤسسة بيل جيتس ساهمت بـ 250 مليون دولار للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي من قبل، والآن تعيد تنظيم وحدات مخصصة لمكافحة أمراض أخرى للانضمام إلى المعركة ضد كورونا.

وقال جيتس لفاينانشيال تايمز، إن المنظمة الخيرية كانت تركز على فيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" والملاريا والقضاء على شلل الأطفال لكن تم تحويلها بالكامل للعمل على مواجهة كوورنا.

كما دافع جيتس عن منظمة الصحة العالمية ضد اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المنظمة أساءت التعامل مع الفيروس.

وأكد جيتس أن منظمة الصحة العالمية مهمة للغاية ويجب أن تحصل بالفعل على دعم إضافي لأداء دورها خلال هذا الوباء، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن ترامب سيتابع تهديده بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية.

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