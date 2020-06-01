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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عواصف ترابية تضرب الفرافرة والمناطق الغربية بالوادى الجديد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:37 م
عواصف ترابية
عواصف ترابية
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تعرضت واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وعدد من المناطق فى الجهة الغربية، مساء اليوم الاثنين، لعواصف ترابية شديدة أدت إلى حجب الرؤية على الطرق السريعة.

ورفعت محافظة الوادي الجديد حالة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية، والمرافق والخدمات ومصلحة الري ومرفق الإسعاف.

وقرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الاستعداد، تحسبًا لوقوع أي حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

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