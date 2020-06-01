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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خط ساخن لمتابعة استفسارات المواطنين بالغربية حول كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:32 م
طارق رحمي محافظ الغربية،
طارق رحمي محافظ الغربية،
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قال طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم تخصيص خط ساخن رقم 15573 لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية، أن إطلاق الخط الساخن يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأي شكاوى ترد عبر الخط الساخن، والتأكد من التعامل الفورى مع أي حالات اشتباه.

وأضاف رحمي، أن توفير هذا الخط سيساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة الأزمات، والذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الأمن الوطني بالغربية، وسكرتير عام محافظة الغربية، ومدير إدارة المرور بالغربية، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارات الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

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